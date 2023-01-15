Синоптик Тишковец пообещал москвичам облачную погоду без осадков 15 января

В Москве будет около -2...0 градусов, в Подмосковье - до -5 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в воскресенье ожидается облачная погода без существенных осадков. Днем в столице столбики термометров покажут около -2…0 градусов, по области – от 0 до -5 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, 15 января синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться северо-западной периферией антициклона. Южные ветра принесут в столицу теплые воздушные массы, температурный фон будет на пять градусов выше нормы климата.

Метеоролог добавил, что атмосферное давление немного понизится и составит 749 мм ртутного столба. Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что 19 января в Москве может войти в тройку самых теплых дней за всю историю наблюдений. Максимальный показатель зафиксировали в 2007 году, тогда на Крещение воздух прогрелся до 6,3 градуса.