Собянин: В Москве оборудуют 46 мест для Крещенских купаний на 18-19 января

В Москве оборудуют 46 мест для Крещенских купаний на 18-19 января, фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Крещенские купания, которые по традиции пройдут 18-19 января, в Москве будут организованы по всем стандартам безопасности. Для горожан организуют 46 специальных мест с оборудованными прорубями, в которые можно будет безопасно окунуться. Об этом пишет мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил глава города, возле каждой из 46 прорубей будут дежурить медики, спасатели и полицейские, чтобы предотвратить любые возможные опасности, помочь людям, если те начнут тонуть в ледяной воде, и отогреть уже искупавшихся.

Также каждая прорубь будет оборудована настилами, чтобы купающиеся не поскальзывались, раздевалками, местами для обогрева и точками с горячим питьём и питанием. Всего в Москве будет оборудовано 46 официальных площадок: в САО (две), СВАО (одна), ВАО (пять), ЮАО (три), ЮЗАО (пять), ЗАО (четыре), СЗАО (девять), ЗелАО (две) и ТиНАО (15). С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, совершать омовение в местах, которые для этого не были оборудованы, не только запрещено, но и опасно для жизни. Будьте ответственны и приходите на Крещенские купания только к специально организованным для этого прорубям.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве ожидается аномально тёплая погода на Крещение. Это уже второй раз с 1879 года, когда легендарные Крещенские морозы не грянули в назначенное время.