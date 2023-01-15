Сотрудники Дептранса Москвы приютили найденную на остановке крольчиху и назвали её Валидация Фото: Департамент транспорта Москвы

Во время новогодних каникул сотрудники «Организатора перевозок» нашли на остановке в Орехово-Борисово Южном клетку, в которой сидела коричневая крольчиха. Животное оставили на морозе, и контролёрам пришлось забирать клетку с собой. О судьбе животного рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Сперва в ведомстве последовали официальному протоколу и начали искать владельцев потерянного животного. Однако за крольчихой так никто и не пришёл, в местных пабликах люди не отозвались, и в итоге было решено оставить крольчиху. Символ 2023 года, в конце концов.

Ушастика назвали Валидацией, а если сокращённо - Валей. Её передали в офис Управления контроля правил пользования наземным городским пассажирским транспортом. Теперь и у крольчихи есть большая семья, и у сотрудников ведомства - свой талисман отдела.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве спасатели хитростью спасли маленького котёнка, который забрался под пол и заблудился в бетонной стяжке.