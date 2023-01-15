Discover Moscow составил подборку лучших мест для фотосессий зимой

Туристический портал Discover Moscow и Мосгорпарк подготовили подборку лучших мест для зимних фотосессий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристический портал Discover Moscow и Мосгорпарк подготовили подборку лучших мест для зимних фотосессий, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, атмосферные снимки можно сделать в парке «Сокольники»: в сказочном Саду астрономов, неоновой алее стиляг и, конечно же, на аллее арок. Кроме того, красочные снимки удастся сделать возле светящихся инсталляций в парках «Кузьминки» и «Северное Тушино», у прудов в парке «Радуга» и в ландшафтном пространстве «Митино».

Оригинальные селфи в зеркале с подсветкой получится сделать при входе на каток «Сияние льда» в Таганском парке. Еще один вариант для фотосессии – ледовые дорожки в Парке Горького.

Сказочные фотографии также можно снять в столичных усадьбах и музеях-заповедниках. Например, у Голландского домика в «Кусково», в парадном дворе Воронцовского парка или перед царским дворцом в «Коломенском». Москвичам и гостям столицы также советуют сфотографироваться на фоне замерзшей Яузы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве оборудуют 46 мест для Крещенских купаний на 18-19 января. На площадках будут дежурить сотрудники экстренных служб.