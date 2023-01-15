Синоптик Тишковец пообещал москвичам оттепель на предстоящей неделе

Температурный фон будет на 5-10 градусов выше климатической нормы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на предстоящей неделе ожидается оттепельная погода. На Крещение, 19 января, воздух прогреется до +2…+4 градусов, ночью столбики термометров покажут около +2…0 градусов, сообщают «Метеовести» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, потепление придет в Центральную Россию из-за южных потоков из акватории Черного моря. Температурный фон будет на 5-10 градусов выше климатической нормы. «По расчётам, такие волны тепла на Крещение случаются нечасто. В красном, то есть оттепельном секторе, столбики термометров бывают в среднем 1 раз в 5–6 лет», - уточнил он.

Так, в понедельник и вторник в регионе будет около 0…-5 градусов, уже в среду показатели возрастут до -2…+3 градусов. Местами пройдет ледяной дождь, а на дорогах образуется гололедица.

Одним из самых теплых дней на будущей неделе станет 19 января – температура воздуха повысится до +4 градусов. Слякоть и оттепель сохранятся в пятницу и субботу, небольшие морозы вернутся в столицу в воскресенье, 22 января.

При этом метеоролог отметил, что из-за порывистого ветра до 13 м/с температура воздуха будет казаться примерно на пять градусов ниже. Сугробы уменьшатся с 27 до 23 сантиметров.

Ранее KP.RU писал, что 19 января в Москве может войти в тройку самых теплых дней за всю историю наблюдений.