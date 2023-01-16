Небольшой снег, гололедица и до -3 градусов ожидаются в Москве 16 января

В Москве прогнозируется небольшой снег и порывистый ветер до 15 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 16 января, прогнозируется облачная погода и небольшой снег. На дорогах и улицах сохранится гололедица. Днем столбики термометров покажут около одного-трех градусов мороза, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, влажность – 83%. В городе будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 5-19 метров в секунду, временами до 15 метров в секунду.

В ночь на среду характер погоды практически не изменится: ожидается небольшой снег, порывистый ветер и гололедица. Температура воздуха опустится до -3…-1 градуса. Днем 17 января в столице немного потеплеет – до 0…+2 градусов. Будут идти атмосферные осадки в виде снега и мокрого снега.

Ранее KP.RU писал, что синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам оттепель на этой неделе. На Крещение воздух прогреется до +4 градусов, но к воскресенью в город вновь вернутся морозы.