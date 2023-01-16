Вильфанд спрогнозировал оттепель в Московском регионе с 17 января 2023 года

Температура по ощущениям будет ниже из-за порывистого ветра и атмосферных осадков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве и Подмосковье с 17 января ожидается оттепель. Плюсовая температура сохранится в столичном регионе почти до конца недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, во вторник днем столбики термометров покажут около 0…+2 градусов, в среду – от -1 до +3 градусов. Все дни на дорогах сохранится гололедица, прогнозируются разные виды осадков: снег, мокрый снег и дождь.

«Из-за противостояния разных барических систем будет усиление ветра с понедельника до 15 м/с. В среду он усилится даже до 18 м/с, поэтому москвичи не ощутят прелести и радости от этого повышения температуры. Будет очень некомфортно - низкие облака, все время небольшие осадки, ветер», - отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в Москве днем 19 января воздух прогреется до +2…+4 градусов, в области – от +1 до +5 градусов. В пятницу и субботу слякоть и оттепель сохранятся, а в воскресенье температура понизится на 2-4 градуса.

Ранее KP.RU писал, что небольшой снег, гололедица и до -3 градусов ожидаются в Москве 16 января. Будет дуть южный, юго-восточный ветер с порывами до 15 м/с.