Синоптик Синенков: морозы вернутся в Московский регион 22 января 2023 года

В выходные температура воздуха остынет до -3...-4 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Морозная погода вернется в столичный регион 22 января. Днем в воскресенье воздух остынет до -3…-4 градусов, ночью столбики термометров покажут около -5…-6 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

«Похолодание ожидается к следующим выходным. Температура понизится до нуля градусов в субботу и до минус 3-4 градусов в дневные часы в воскресенье, по ночам до минус 5-6 градусов», - уточнил он.

Синоптик отметил, что в начале недели в город придет оттепель. К среде воздух прогреется до 0…2 градусов, а к пятнице – до трех градусов тепла. Ожидаются атмосферные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Но потепление будет недолгим: к выходным температура вновь будет слабо отрицательной.

Ранее KP.RU писал, что оттепель ожидается в Московском регионе с 17 января. Однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура по ощущениям будет ниже из-за порывистого ветра до 15 м/с и атмосферных осадков.