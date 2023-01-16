Движение по одной полосе Щелковского шоссе ограничат с 19 января 2023 года

На Щелковском шоссе для проезда будет недоступна одна полоса движения из четырех Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 19 января 2023 года ограничат движение на участке Щелковского шоссе из-за строительных работ, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, на участке Щелковского шоссе в районе дома 74 по направлению в область с 19 по 30 января для проезда будет недоступна одна полоса движения из четырех. Ее будут перекрывать каждую ночь с 01:30 до 05:30. Кроме того, временно не будет работать выделенная полоса, предназначенная для общественного транспорта. Водителям рекомендуют планировать поездки с учетом ограничений.

Ранее KP.RU писал, что на два месяца закроют проезд на участке 7-й Парковой улицы в Москве. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Также будет недоступна одна полоса на соседнем участке. На время работ – с 20 января по 30 марта – введут запрет на парковку.