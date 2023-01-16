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НовостиОбщество16 января 2023 9:01

Движение по одной полосе Щелковского шоссе ограничат с 19 января 2023 года

Изменения связаны со строительными работами на участке
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На Щелковском шоссе для проезда будет недоступна одна полоса движения из четырех

На Щелковском шоссе для проезда будет недоступна одна полоса движения из четырех

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 19 января 2023 года ограничат движение на участке Щелковского шоссе из-за строительных работ, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, на участке Щелковского шоссе в районе дома 74 по направлению в область с 19 по 30 января для проезда будет недоступна одна полоса движения из четырех. Ее будут перекрывать каждую ночь с 01:30 до 05:30. Кроме того, временно не будет работать выделенная полоса, предназначенная для общественного транспорта. Водителям рекомендуют планировать поездки с учетом ограничений.

Ранее KP.RU писал, что на два месяца закроют проезд на участке 7-й Парковой улицы в Москве. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Также будет недоступна одна полоса на соседнем участке. На время работ – с 20 января по 30 марта – введут запрет на парковку.