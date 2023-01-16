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НовостиОбщество16 января 2023 10:17

Синоптик Шувалов: в Москве на Крещение ожидается теплая по-весеннему погода

Температура воздуха может достигать четырех градусов выше нуля
Роман ПОЛОСИКОВ
Синоптик Шувалов: в Москве на Крещение ожидается теплая по-весеннему погода

Синоптик Шувалов: в Москве на Крещение ожидается теплая по-весеннему погода

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве на Крещение ожидается теплая по-весеннему погода. О подобных прогнозах «Известиям» рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Специалист отметил, что в столице ожидается дождь, слякоть и температура выше нуля. Местами воздух прогреется до четырех градусов тепла.

Уже после Крещения в столицу придет антициклон, который принесет небольшие морозы. 22 января ночью ожидается температура от пяти до восьми градусов ниже нуля.

Синоптик отметил, что последствием таких погодных изменений станет гололед, поэтому стоит быть аккуратными на дорогах и тротуарах.

Ранее KP.RU писал, что синоптики прогнозируют возвращение морозов в столицу днем 22 января. Днем температура воздуха может опуститься до четырех градусов ниже нуля.