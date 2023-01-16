Убийство двух эстонок 34-летней давности раскрыли следователи в Москве благодаря генетической экспертизе

Двойное убийство с изнасилованием несовершеннолетних почти 34-летней давности раскрыли московские следователи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи Москвы смогли раскрыть убийство и изнасилование двух школьниц, приехавших в 1989 году в столицу из Таллина. Подозреваемого в особо тяжких преступлениях почти 34-летней давности задержали. Теперь мужчина пытается запутать следствие, перекладывая вину на своих уже скончавшихся подельников, сообщает Телеграм-канал «112».

Тела 17-летних эстонок Эды Эйкл и Кристы Сарапа нашли на Лосиноостровской улице 30 марта 1989 года. Эксперты установили, что девушек сначала изнасиловали, а потом задушили. Виновных тогда найти не удалось.

Одиннадцатиклассницы приехали в Москву, чтобы посетить выставку французских художников в музее имени Пушкина. 29 марта они отправились на Старый Арбат купить краски. После этого они прогулялись до гостиницы «Россия» в районе Зарядья. Там с девушками познакомились трое парней, один из которых, Дмитрий Захаров, пригласил их продолжить вечер в ресторане. К 1989 году Захаров уже был судим за квартирную кражу.

Компания отправилась в ресторан, а вечером оказалась на Лосиноостровской улице. Захаров рассказал, что якобы девушки сами проявили инициативу, а после стали кричать об изнасиловании. За это он задушил одну из них. Со второй «расправились» приятели Захарова. Одну девушку задушили канатом, вторую — ее ремнем.

Причастность Дмитрия Захарова к делу удалось определить благодаря генетической экспертизе только спустя почти 34 года. Его ДНК нашли на одежде одной из жертв. В базе следователей данные о нем хранились, так как мужчина уже был неоднократно судим. Он сидел в тюрьме восемь раз, в общей сложности около 10 лет, в основном за кражи и другие «имущественные» преступления.

На первом допросе Захаров сначала заявил, что был просто свидетелем, а убийство совершили его знакомые. Изнасилование он не упоминал, только сказал, что его приятель занимался с одной из девушек любовью добровольно.

Те мужчины, на которых указал Захаров, сейчас уже мертвы. Версию их причастности проверяют.

На момент совершения преступлений срок давности по особо тяжким преступлениям составлял до 15 лет. Отмечается, что суд может с этим не согласиться и все равно вынести приговор.

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