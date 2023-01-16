Попавший в ДТП грузовик перекрыл дорогу на ЦКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внешней стороне 228 км ЦКАД грузовик врезался в отбойник, после чего его прицеп перевернулся и перекрыл движение. О произошедшем сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла около 16 часов дня 16 января. Фура перекрыла обе полосы. Сейчас движение на участке затруднено на протяжении 3,5 км. Водителей просят выбирать объездные пути.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются. Данные о пострадавших пока не поступали.

Ранее KP.RU сообщал о ДТП на улице Подольских курсантов в Москве. 14 января там в микроавтобус врезался трактор. Пострадали пять человек, двоим из них понадобилась помощь врачей — женщинам поставили диагноз черепно-мозговая травма. Сообщалось, что трактор нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу.