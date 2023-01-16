На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль врезался в столб Фото: Департамент транспорта Москвы

В районе площади Победы на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль врезался в столб. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы.

На месте уже работают оперативные службы для выяснения всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Сообщается, что движение осуществляется на трех полосах из четырех. Водителей просят заранее выбирать пути объезда в связи с небольшим затруднением движения на данном участке дороги.

Ранее KP.RU писал, что на внешней стороне 228 км ЦКАД грузовик врезался в отбойник. Из-за этого затруднено движение на 3,5 километра дороги. Грузовик перекрыл обе полосы для движения транспорта. Об обстоятельствах произошедшего и пострадавших на данный момент не сообщалось. Сотрудники работают на месте ДТП.