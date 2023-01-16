Более 800 миллионов рублей выделили на развитие импортозамещающих производств в Москве Фото: Алиса ТИТКО

В Москве выделили более 800 миллионов рублей на развитие импортозамещающих производств. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отбор на получение грантов получили 15 высокотехнологичных компаний из разных сфер. Среди них есть компании в сфере медицины, фармацевтики, ИТ-индустрии и ряде других важных сфер производств, в которых необходимо наладить импортозамещение.

Гранты позволят компаниям ускорить развитие и локализовать производство. Более 200 миллионов рублей будут выданы компаниям авансом, а остальные средства будут выплачивать ежегодно, исходя из их расходов и реальных сроков реализации проектов.

Компании смогут компенсировать около половины средств, затраченных на покупку объектов недвижимости или подключения к инженерным сетям.

За счет выделенных средств компании наладят производство ряда лекарств для лечения онкологических заболеваний, сахарного диабета и других сложных болезней. Также наладится производство медицинской техники и полиграфического оборудования.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин открыл новое производство кузовных деталей для автомобилей. Предприятие будет обеспечивать все автозаводы страны, включая московский завод «Москвич».