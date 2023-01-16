Московские школьницы стали призерами всероссийского творческого онлайн-лагеря

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Среди призеров, которые получили специальные призы, – три школьницы из Московского региона: ), Анна Пичугина (10 лет, Москва), Анастасия Некрылова (18 лет, Москва) и Вера Тимохина (12 лет, Домодедово). Они успешно выполнили задания по всем направлениям новогоднего развивающего проекта и были названы одними из лучших.

Онлайн-кэмп проходил в телеграм-аккаунте «Поколение М» в новогодние каникулы. Каждый день участники осваивали одно из творческих направлений: контент-мейкинг, журналистика, вокал, танцы и фотография. Наставниками в необычном лагере выступили блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие. Для победы нужно было снять видеоролики, исполнить несколько каверов, подготовить контент для блога, сделать портреты и выучить хореографический этюд. Вместе с работами других одаренных участников, достижения московских школьниц были отмечены жюри проекта специальными призами «Поколения М».

Работа Анастасии Некрыловой.

Всего в новогоднем интерактивном детском лагере приняли участие более двух тысяч российских школьников из 29 регионов страны как из городов-миллионников, так и совсем небольших населенных пунктов. Самым малочисленным стало село Ундино-Поселье Забайкальского края с населением 888 жителей.

Онлайн-кэмп стал частью благотворительного проекта по развитию детского творчества «Поколение М», который помогает школьникам прокачивать свои таланты в различных творческих направлениях на интерактивной платформе www.pokolenie.mts.ru/. Юные участники проекта не только борются за впечатляющие призы – стажировки в известных российских творческих объединениях, участие в концертах со своими кумирами и персональные выставки работ, но и помогают спасать жизни. Все онлайн-активности участников проекта в группах и на сайте проекта конвертируются в деньги и переводятся на лечение тяжелобольных детей.

«Ребята из Московского региона уже не в первый раз становятся победителями и призерами творческих конкурсов нашего проекта. Так, их работы были представлены в экспозициях в Третьяковской галерее, – комментирует руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова. – Благодаря проекту дети имеют возможность не только развивать свои способности, но и помочь другим. За время работы проекта победителями стали более 700 детей из 69 регионов страны. Они стажировались в самых известных творческих коллективах, выступали на большой сцене вместе со «звездами», поступали в творческие вузы. Но самым важным достижением участники проекта считают возможность помочь своему близкому, и мы рады, что благодаря проекту средства были направлены на лечение 69 детей».