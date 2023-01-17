Гидрометцентр: мокрый снег, гололедица и до – 1 градуса ожидаются в Москве 17 января 2023 года

В столице прогнозируются разные виды осадков: снег, мокрый снег и дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве во вторник, 17 января 2023 года, прогнозируется облачная погода и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба, влажность – 91%. В городе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на среду температура воздуха опуститься ли до -1…+1 градуса. Погода будет оттепельной, ожидаются разные виды осадков: снег, мокрый снег и дождь, возможен небольшой гололед. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, временами – до 18 метров в секунду. Днем 18 января воздух прогреется до +1…+3 градусов.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд пообещал москвичам пасмурную погоду на Крещение. Днем 19 числа в столице потеплеет до +5 градусов, однако из-за порывистого ветра до 18 м/с температура по ощущениям будет ниже.