Пасмурную и ветреную погоду пообещал москвичам на Крещение синоптик Вильфанд

Мрачную и дождливую погоду пообещал москвичам на Крещение синоптик Вильфанд Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве 19 января, в праздник Крещения, будет тепло, ветрено и дождливо. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Агентство городских новостей «Москва».

Повышение температуры начнется со среды. 18 января прогнозируют плюс 1-3 градуса и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Однако потепление не будет приятным: синоптик пообещал увеличение влажности, плотные низкие облака, отсутствие солнца и усиление ветра до 18 метров в секунду.

В четверг, 19 января, температура будет выше нуля целые сутки. Ночью ожидают от 0 до плюс 3 градусов, а днем она будет повышаться до плюс 5. Однако также сохранится облачность и со 100-процентной вероятностью пойдет дождь.

— Так что на Крещение будет ветрено, мрачно, осадки во всех трех фазах, подытожил Вильфанд.

В целом на Крещение температура воздуха будет более чем на 25 градусов выше, чем в Рождество.

В пятницу также будет около нуля. На выходных показатели снизятся на несколько градусов, но температура по-прежнему будет выше нормы.

Ранее KP.RU писал, что по прогнозу синоптика Шувалова после Крещения в столицу придет антициклон, который принесет небольшие морозы. 22 января ночью ожидается от пяти до восьми градусов ниже нуля.