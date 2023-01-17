Роман Вильфанд назвал причину аномального тепла на Крещение в Москве

В Москве на Крещение, 19 января, ожидается аномальное потепление +5 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на Крещение, 19 января, ожидается аномальное потепление до +5 градусов. Теплый воздух в столицу принесут воздушные массы из Северной Африки – Алжира, сообщают РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«А вот 19 января – нечасто встречающаяся ситуация зимой. Воздушные массы будут не просто с юга, а из африканского континента – из Алжира», - отметил он.

По словам синоптика, ночью воздух в городе остынет лишь до +1…+3 градусов. На протяжении всего дня температура будет близка к рекорду 2007 года: тогда столбики термометров показали +6,3 градуса.

Метеоролог пояснил: потепление связано с двумя барическими образованиями – циклоном к западу от центра европейской части России и антициклоном к востоку. Они приводят к схождению воздушных потоков с юга.

При этом Вильфанд напомнил, что обычно к крещению в Москве ударяют крепкие морозы. Например, минимальную температуру 19 января зафиксировали в 1927 году – минус 32 градуса.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 17 января ожидается облачная погода и мокрый снег. Днем и ночью в столице будет около -1…+1 градуса. Ветер юго-восточный до 18 м/с.