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НовостиОбщество17 января 2023 6:45

Собеседования для технических специалистов организуют в центре занятости «Моя работа» в Москве

Горожане смогут трудоустроиться на механический завод и машиностроительное производство
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На открытом отборе представят вакансии инженеров, оптиков, слесарей различных категорий, комплектовщиков

На открытом отборе представят вакансии инженеров, оптиков, слесарей различных категорий, комплектовщиков

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве в флагманском центре занятости населения «Моя работа» рекруты организуют собеседования для специалистов промышленной отрасли, сообщили на сайте столичной мэрии.

На открытом отборе представят вакансии инженеров, оптиков, слесарей различных категорий, комплектовщиков. Им предложат высокую зарплату, соцпакет, медицинское страхование, льготное питание, а также оплачиваемое обучение на предприятии и скидки на занятия в спортзале.

Уточняется, что специалисты с большим стажем работу смогут занять место инженера по качеству первой категории, слесаря-инструментальщиков пятого-шестого разряда, слесаря-ремонтника третьего-шестого разряда. Вакансии подберут и для начинающих специалистов и соискателей с опытом работы до года.

Горожане смогут устроиться на работу на механический завод и машиностроительное производство. Отбор на крупнейшие предприятия города пройдет с 14:00 до 16:00 в центре «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр.1.

Ранее KP.RU писал, что московские школьницы стали призерами всероссийского творческого онлайн-лагеря. В новогоднем интерактивном детском лагере приняли участие более двух тысяч российских школьников из 29 регионов страны.