В рамках цикла «Герои нашего времени» москвичи смогут встретиться с космонавтами

В московском музее космонавтики стартует новый цикл встреч «Герои нашего времени». Фото: М. Мишин/пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В московском музее космонавтики стартует новый цикл встреч «Герои нашего времени». Гости смогут встретиться с космонавтами, которые поделятся историями своих полетов и прочими тонкостями профессии, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Первая встреча состоится 22 января и ее гостем станет Сергей Авдеев. Он носит почетное звание Героя России и к тому же Сергей — рекордсмен по пребыванию на станции «Мир». На ней он провел 747 суток.

Все желающие смогут задать ему любые вопросы, сфотографироваться и взять у летчика-героя автограф.

В ближайшие месяцы также пройдет еще немало встреч с другими космонавтами, которые поделятся своими историями и впечатлениями от полетов в космос.

Отмечается, что музей космонавтики считается одним из трех самых посещаемых музеев Департамента культуры Москвы.

Ранее KP.RU писал о топ-3 самых посещаемых музеях столицы в новогодние каникулы. Во время отдыха в некоторые из них выстраивались длинные очереди.