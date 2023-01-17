Водителя Lada задержали после погони со стрельбой на МКАД в Москве

Инцидент произошел вечером 17 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на МКАД задержали лихача на автомобиле Lada, который пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, сообщают «Известия».

Инцидент произошел вечером 17 января: инспекторы ГИБДД потребовали водителя остановиться, однако он проигнорировал их требование. Автомобилист поехал в сторону центра города, за нарушителем погнались сразу две патрульных машины. Во время погони мужчина на отечественном авто столкнулся с одним из транспортных средств ДПС.

После аварии злоумышленник не стал останавливаться, а вновь продолжил движение. Инспекторам пришлось применить оружие: они открыли стрельбу по колесам Lada, три из них удалось пробить. Только после этого автомобиль остановился.

Водителя задержали, им оказался 29-летний безработный, который взял автомобиль у матери. Уточняется, что ранее нарушитель был лишен водительских прав.

Как писал KP.RU, накануне, 16 января, на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль врезался в столб. Движение в районе площади Победы осуществлялось по трем полосам из четырех. Сведений о пострадавших не поступало.