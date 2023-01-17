Мужчина украл телефон у пассажирки метро Москвы, спрыгнул на пути и чуть не попал под поезд в тоннеле

Приезжий мужчина в метро украл у москвички смартфон и чуть не попал под поезд Фото: Олег ЗОЛОТО

По горячим следам сотрудники правопорядка в московском метро задержали подозреваемого в покушении на грабеж. Житель Краснодарского края выхватил из рук москвички смартфон и пытался скрыться, сообщает пресс-служба МВД России.

Предварительно установлено, что нарушитель на станции метро «Курская» выхватил у женщины из рук дорогой смартфон и попытался убежать. Он спрыгнул с платформы на пути, а позже его заметил машинист электропоезда, которому пришлось совершить экстренное торможение.

Водитель поезда предложил мужчине войти в кабину, а уже позже, на станции «Бауманская», подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Сообщается, что подозреваемый ранее неоднократно судим за подобные преступления. В данный момент на него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что на станции метро «ЦСКА» москвич обманул молодых людей на 430 тысяч рублей. Он обещал хорошую прибыль за сдачу имущества в долгосрочную аренду. Ему удалось обмануть таким образом двух молодых парней.