На севере Москвы из пожара в жилом доме спасли 13 человек Фото: Борис КОКУРИН

В 3-м Новомихалковском проезде произошел пожар в одной из квартир в жилом доме. Часть жильцов подъезда не может покинуть дом из-за возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

На место незамедлительно прибыл пожарный расчет.

В ходе тушения пожара удалось спасти 13 человек. Одна женщина в попытке спастись от пожара выпрыгнула из окна второго этажа и получила травмы.

Работающим над тушением пожара работникам пожарно-спасательной бригады удалось оперативно ликвидировать огонь. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве огонь охватил парковку. При пожаре на улице Бориса Пастернака сгорело шесть машин. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Обошлось без пострадавших из-за пожара.