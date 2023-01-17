Эксперты перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

В Москве в топе зарплатных предложений января – стоматологи, начальники дирекции по строительству, DevOps-инженеры Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Москве самой высокооплачиваемой вакансией в январе 2023 года стал врач-стоматолог. Специалисту с опытом работы более шести лет готовы платить от 300 000 рублей в месяц. У кандидата также должны быть действующие сертификаты по терапии, ортопедии и хирургии, сообщили аналитики сервиса Superjob.

Зарплату от 250 тысяч рублей предлагают начальнику дирекции по строительству. Главные требования – опят работы от пяти лет на руководящих должностях в строительстве крупных промышленных объектов.

На высокую зарплату также может рассчитывать DevOps-инженер – от 210 тысяч рублей, а также руководитель юридического подразделения – от 200 до 320 тысяч рублей.

В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий также входит начальник отдела привлечения клиентов транзакционного бизнеса. Такому специалисту будут выпячивать от 200 до 250 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее KP.RU писал, что средняя зарплата учителей в Москве за 2022 год составила 125 тысяч рублей. Педагоги также получают федеральные и городские доплаты.