За сутки в Москве выявили 1124 новых случая COVID-19

С начала пандемии в столице зафиксировали 3 320 334 случая заражения коронавирусом Фото: pixabay.com

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1124 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1228 инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 17 января.

Госпитализация потребовалась для 133 горожан, еще 1685 пациентов выздоровели после болезни, вирус унес жизни 14 человек. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 3 320 334 случая заражения коронавирусом, 3 125 897 москвичей вылечились, 47 726 – умерли.

В России за прошедшие сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 4042 человек. В стационары попали 877 жителей, 4933 пациента выздоровели, 45 россиян с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

Ранее KP.RU писал, что в столичных аптеках нет дефицита жаропонижающих препаратов для детей. В наличии есть лекарства в форме суспензии и свечи с ибупрофеном и парацетамолом.