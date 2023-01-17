Пожар вспыхнул в одной из школ на севере Москвы Фото: Кирилл ЧАЩИН

В северной части Москвы, в одной из школ, начался пожар. Известно, что огонь вспыхнул на третьем этаже образовательного учреждения, расположенного в районе Сокол. Об этом пишут «Известия», со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Подробности инцидента пока неизвестны. По предварительной информации, пожар начался в одном из школьных туалетов после того, как пока неопознанные лица ударили по электрической сушилке для рук.

Как сообщают очевидцы, из туалета валят клубы чёрного дыма, но паники в школе не наблюдается. Всех учащихся, а также педагогов, своевременно эвакуировали из здания, на месте работают пожарные бригады. Обстоятельства случившегося уточняются. Пострадавших, по данным экстренных служб, нет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве был эвакуирован кинотеатр «Иллюзион». Причиной стала угроза взрыва, на место приезжали бригады кинологов для поиска взрывных устройств.