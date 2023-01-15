Кинотеатр «Иллюзион» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Кинотеатр «Иллюзион» в Москве пришлось эвакуировать из-за угрозы взрыва Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетителей и сотрудников кинотеатра «Иллюзион» эвакуировали. Причиной стало сообщение о минировании. В настоящий момент здание осматривают кинологи с целью обнаружения взрывных устройств. Об этом сообщает ТАСС.

Обстоятельства уточняются, информации об итогах осмотра здания кинологическими бригадами пока нет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 11 января в Москве неизвестные распространили сообщение о минировании всех торговых центров столицы. Эвакуировать людей не стали - при детальном осмотре зданий выяснилось, что никаких взрывных устройств в них не было. Предполагается, что сообщение было диверсией с украинской стороны.

Ещё раньше, 2 января, в Москве пришлось эвакуировать около 40 человек из гостиницы на Большой Никитской улице. Причиной стал скрытый пожар между вторым и третьим этажами, пострадавших не было.