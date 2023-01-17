МВД опубликовало видео ночной погони со стрельбой за автомобилем «Нива» на МКАД в Москве

Водитель игнорировал требования инспекторов об остановке Фото: МВД Медиа

В МВД опубликовали карды ночной погони со стрельбой за лихачом на автомобиле «Нива». Нарушителя задержали, он направлен ан медицинское освидетельствование, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Уточняется, что на северо-востоке столицы инспекторы заметили автомобиль, который совершал опасные маневры на дороге. Требования об остановке водитель игнорировал и продолжал движение на большой скорости. Во время преследования на МКАД он столкнулся со служебным автомобилем.

Сотрудникам столичной Госавтоинспекции пришлось применять оружие. После того как выстрелами удалось пробить три колеса «Нивы», машина остановилось, водителя задержали и доставили в полицейский участок. Как выяснилось, мужчина не раз привлекался к ответственности за различные противоправные деяния. Кроме того, ранее он был лишен водительских прав.

Ранее KP.RU писал, что водителя Lada задержали после погони со стрельбой на МКАД в Москве. Инцидент произошел вечером 17 января.