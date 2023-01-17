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НовостиПроисшествия17 января 2023 11:17

На Севастопольском проспекте Москвы автомобиль сбил курьера на велосипеде

На кадрах видео можно заметить, что автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора
Роман ПОЛОСИКОВ
На Севастопольском проспекте Москвы автомобиль сбил курьера на велосипеде

На Севастопольском проспекте Москвы автомобиль сбил курьера на велосипеде

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Севастопольском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и курьера на велосипеде. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

Столкновение произошло на пешеходном переходе. Курьер на велосипеде двигался по нему на велосипеде на зеленый свет, а водитель авто решил проехать на запрещающий сигнал светофора и задел велосипедиста.

На месте происшествия работают оперативные службы города, для уточнения всех причин и обстоятельств столкновения. Информация о пострадавших и степени травм не поступала.

Ранее KP.RU писал, что на Бутырской улице Москвы «Мерседес» сбил пешехода, проехав перекресток на красный свет. Прокуратура взяла на контроль ход установления всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение к ответственности виновного в дорожно-транспортном происшествии.