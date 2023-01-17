На Севастопольском проспекте Москвы автомобиль сбил курьера на велосипеде Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Севастопольском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и курьера на велосипеде. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

Столкновение произошло на пешеходном переходе. Курьер на велосипеде двигался по нему на велосипеде на зеленый свет, а водитель авто решил проехать на запрещающий сигнал светофора и задел велосипедиста.

На месте происшествия работают оперативные службы города, для уточнения всех причин и обстоятельств столкновения. Информация о пострадавших и степени травм не поступала.

Ранее KP.RU писал, что на Бутырской улице Москвы «Мерседес» сбил пешехода, проехав перекресток на красный свет. Прокуратура взяла на контроль ход установления всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение к ответственности виновного в дорожно-транспортном происшествии.