Около 12 тыс. человек будут следить за порядком во время Крещения в Москве

Для охраны правопорядка в местах проведения праздничных крещенских мероприятий планируется задействовать наряд общей численностью около 12 тысяч человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Москве в период празднования Крещения Господня около 12 тысяч человек будут обеспечивать порядок и безопасность в городе. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, для охраны правопорядка в местах проведения праздничных крещенских мероприятий задействуют 7,3 тысячи сотрудников полиции, более 2,5 тысячи росгвардейцев, а также 2,2 тысячи представителей Московской городской народной дружины и работников частных охранных предприятий (ЧОП).

Напомним, Крещение Господне – один из главных христианских праздников, который отмечается 19 января. Согласно Евангелию, в этот день Иисуса Христа крестили в реке Иордан.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве оборудуют 46 мест для Крещенских купаний на 18-19 января. Около каждой проруби будут дежурить сотрудники экстренных служб города. В Московской области создадут более 220 площадок для купания в Крещение. Кроме того, в регионе в праздник автобусы будут ходить трех часов ночи. Это позволит всем верующим принять участие в купаниях и вернуться домой.