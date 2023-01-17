Вильфанд: мороз до -13 градусов и солнце вернутся в Москву с 24 января 2023 года

В Москве на следующей неделе прогнозируется похолодание, до - 13 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве на следующей неделе прогнозируется похолодание, к 24 января в столице подморозит до -13 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, в понедельник, 23 января, столбики термометров перевалят за ноль градусов: ночь воздух остынет до -5…-9 градусов, днем температура будет слабо отрицательной. Во вторник, 24 января, станет еще прохладнее – около минус 8-13 градусов. В город вернется солнце.

«Напомню, что надежно можно говорить о прогнозе на семь суток, далее - уже вероятностный прогноз. Так вот, пока до середины следующей недели сильных морозов не ожидается, но понижение до минус 15 градусов вероятно», - уточнил синоптик.

Вильфанд добавил: крепкие морозы ударят лишь при изменении циркуляции, однако говорить об этом можно будет немного позднее.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду вечером 17 января. Неблагоприятная погода сохранится как минимум до утра 18 января. Водителей просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.