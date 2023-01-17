Движение перекроют на участке Комсомольской площади в Москве ночью 19 и 24 января

Нельзя будет проехать по участку бокового проезда Комсомольской площади в районе дома 2 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве ограничат движение на участке Комсомольской площади из-за проведения строительных работ, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, 19 и 24 января 2023 года с 01:30 до 05:30 нельзя будет проехать по участку бокового проезда Комсомольской площади в районе дома 2. Автомобилистов просят учитывать временные ограничения и заранее планировать маршруты.

Ранее KP.RU писал, что движение по одной полосе Щелковского шоссе ограничат с 19 января 2023 года. До 30 января на участке будет идти строительные работы. Кроме того, временно будет перекрыта выделенная полоса, предназначенная для общественного транспорта.

Также на два месяца – с 20 января по 30 марта – закроют проезд на участке 7-й Парковой улицы в связи с реконструкцией инженерных сетей. Будет недоступна одна полоса на соседнем участке, введут запрет на парковку.