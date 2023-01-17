Синоптик Вильфанд: вторая половина зимы в Москве пройдет с перепадами температур

Синоптики прогнозируют, что вторая половина зимы в Москве пройдет с перепадами температур Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичам рассказали, какая погода ожидает столицу во второй половине зимы. Жителей ожидает переменчивая погода, об этом рассказывают «Известия» со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Специалист отметил, что оттепели в Москве будут наступать чаще обычного, но наравне с этим, похолодания ниже 15 градусов мороза тоже будут властвовать в столице чаще привычной нормы, но в целом будут не сильно чаще нее.

Синоптик добавил, что до конца зимы в Москве еще обязательно наступят снежные периоды.

Ранее KP.RU писал, что крепкие морозы до 13 градусов вернуться в Москву с 24 января 2023 года. В такие морозы в город вернется и яркое солнце. Также в столице будет наблюдаться повышение атмосферного давления.