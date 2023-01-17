Роспотребнадзор: Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве остаётся напряжённой Фото: Артем КИЛЬКИН

За первые две недели 2023 года ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве не улучшилась. Специалисты Роспотребнадзора продолжают фиксировать рост числа новых заболевших во всех возрастных категориях граждан. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, в столице России продолжают действовать все меры, предпринимаемые для снижения роста заболевших гриппом и ОРВИ. Общие рекомендации к гражданам не сильно отличаются от ковидных - соблюдение дистанции, ношение масок в общественных местах, избегание лишних контактов, частое и тщательное мытьё рук.

Совместно с Департаментом здравоохранения Москвы, ведомство ведёт постоянный мониторинг текущей обстановки в городе, а также соблюдения требований Роспотребнадзора в вопросах противоэпидемического режима в медицинских организациях столицы.

От гриппа сейчас в Москве привито 7 589 650 человек, что составляет 60 % от всех жителей города. Из них 1 518 482 ребёнка. Как отметили в Роспотребнадзоре, привиты 75 % всех сотрудников лечебно-профилактических и образовательных организаций, организаций социальной защиты населения, транспорта и транспортной инфраструктуры.

Ранее KP.RU сообщал о том что, по мнению инфекциониста Малышева, грипп и ОРВИ отступят из Москвы после начала февраля 2023 года.