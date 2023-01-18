Двое подростков погибли при падении из окна квартиры на 22 этаже на юго-западе Москвы

На месте работали правоохранители Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двое подростков насмерть разбились, выпав из окна квартиры на 22 этаже жилого дома на юго-западе столицы. Погибшие – молодой человек и девушка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Знаменские Садки 17 января 2023 года. «Возле жилого дома обнаружены тела двух подростков - парня и девушки», - уточнил собеседник агентства.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства гибели несовершеннолетних выясняются, также устанавливаются их личности.

Ранее KP.RU писал пьяный житель Москвы дважды выпал из окна за вечер и выжил. Сначала мужчина сорвался с третьего этажа, затем с четвертого. При этом пострадавший отделался лишь многочисленными ссадинами и растяжением, госпитализация не потребовалась.