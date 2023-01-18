Дождь, мокрый снег и до +3 градусов ожидаются в Москве 18 января 2023 года

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба Фото: Дмитрий Подгорчук

В Москве в среду, 18 января, прогнозируется облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. По области местами образуется гололед и гололедица. Днем температура воздуха прогреется до одного-трех градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Ветер будет дуть с юга-востока со скоростью 7-12 метров в секунду, местами – 15 метров в секунду.

В ночь на четверг характер погоды практически не изменится: сохранится гололедица, продолжит идти дождь. Столбики термометров будут колебаться от +1 до +3 градусов. Возможно усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем 19 января в столице по-прежнему будет облачно и пасмурно, потеплеет до +3…+5 градусов.

Ранее KP.RU писал, что мороз до -13 градусов и солнце вернутся в Москву с 24 января. В городе также немного повысится атмосферное давление.