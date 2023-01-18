Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в 2022 году посетили рекордные 442 тысячи человек

В павильоне «Макет Москвы» проводят уникальные светотехнические шоу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посещаемость павильона «Макет Москвы» на Сиреневой Аллее ВДНХ стала рекордной в 2022 году. На выставке побывали 442 575 человек, сообщили в пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики.

Уточняется, что в 2021 году в павильоне приняли 222 929 посетителей, а годом ранее – всего 175 769. К 2022 году показатель возрос не только из-за стабилизации эпидемиологической ситуации в городе, свою роль сыграла уникальность макета и проводимые здесь светотехнические шоу. В павильон «Макет Москвы» постоянно приезжают туристы из различных российских регионов и других стран.

Также в 2022 году на миниатюрную копию Москвы посмотрели официальные лица и делегации из посольств Сирии, Азербайджана, Узбекистана, Зимбабве, Никарагуа, Республики Мьянма. Кроме того, посетили выставочный центр и главы крупных городов РФ.

Напомним, павильон «Макет Москвы» на ВДНХ открыли осенью 2017 года. За это время здесь побывали более 1,5 миллиона человек.

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