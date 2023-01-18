Жалюзи, набор сосновых шишек и ласты вошли в список необычных забытых вещей в московском метро Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В метро Москвы назвали самые необычные забытые вещи. Как пишет RT со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена, в список самых необычных вещей, оставленных пассажирами, вошли жалюзи, спиннинг, электромясорубка, набор алтайских сосновых шишек, ласты и коллекционные елочные игрушки.

Всего в 2022 году на склады забытых вещей поступило 28,4 тыс. различных предметов. По большей части это мобильные телефоны, сумки, рюкзаки, одежда, зарядные устройства и сезонные вещи. К числу последних относятся зонты, головные уборы, перчатки и шарфы.

В пресс-службе Московского метрополитена напомнили, что забрать свои вещи можно несколькими способами. Позвонить в контакт-центр по номеру 3210, подать обращение о потере вещей в приложении «Метро Москвы» или написать в чат-бот «Александра».

Склады забытых вещей работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее KP.RU рассказывал, что в прошлогоднюю новогоднюю ночь в транспорте столицы забывчивые граждане оставили подставку под гитару, карниз для ванной, а также пакет с новогодними украшениями.