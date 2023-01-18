После обнаружения тел двух подростков на юго-западе Москвы заведено дело по статье «Доведение до самоубийства»

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летних двух подростков. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а,в», части 2, статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», сообщили в телеграм-канале столичного главка СК России.

По данным следствия, тела несовершеннолетних обнаружили вечером 17 января 2023 года недалеко от жилого дома, расположенного на улице Знаменские садки.

Правоохранители установили и детально изучили маршрут ребят, отсмотрели видео с камер наблюдения. Также следователи допросили родственников погибших, а также их друзей и педагогов. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, в том числе дактилоскопическая, почерковедческая, посмертная психолого-психиатрическая. Выяснять причины и обстоятельства случившегося будет следственная группа.

В правоохранительных органах сообщили KP.RU, что подростки оставили предсмертную записку. Однако в ней они не назвали причины самоубийства, а только попрощались со своими близкими.

Ранее KP.RU писал, что 13-летний школьник пострадал при взрыве салюта во дворе жилого дома на востоке Москвы.