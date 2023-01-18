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НовостиОбщество18 января 2023 8:31

Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за непогоды 18 января

Больше всего вылетов задерживаются в Шереметьево
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме

Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме

Фото: Алина НИЗАМОВА

Более 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково 18 января из-за непогоды: в городе идет мокрый снег, дождь, а порывы ветра достигают 15 м/с. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По информации на 11:20, во Внуково задержали четыре рейса, еще десять отменили. В Домодедово опаздывают с отправкой шесть самолетов, еще три не вылетели совсем, а в Шереметьево задерживаются семь вылетов, 12 рейсов отменили. Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, отмен и задержек нет

Ранее KP.RU писал, что в Москве 18 января прогнозируется облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем и ночью воздух прогреется до одного-трех градусов тепла. В городе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы усилятся до 15 метро в секунду.