Сергей Собянин открыл новый путепровод в поселке Коммунарка

Сергей Собянин открыл путепровод в поселке Коммунарка Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что в поселке Коммунарка открыли путепровод на пересечении улицы Александры Монаховой со строящимися магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и наземным участком Сокольнической линии метро. Также мэр Москвы поделился другими планами, относящимися к данным дорожным объектам.

Так, по словам градоначальника, принято решение продлить Сокольническую линию до станции «Потапово».

Будущая трасса, дублер МКАД, станет важнейшей частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов столицы. Она свяжет южные и юго-западные районы, люди смогут добираться в точки назначения быстрее и комфортнее.

Затем магистраль планируют соединить с южным участком МСД, Бутово и Варшавским шоссе.

Кроме того, Сергей Собянин напомнил, что в начале января с опережением на год открыли движение от Киевского до Боровского шоссе. Сейчас ведутся работы на участке от метро «Коммунарка» до улицы Поляны.

Ранее KP.RU писал, что северный дублер Кутузовского проспекта в Москве планируют достроить в 2023 году.