Медведь Диксон впервые поохотился на рыбу в Московском зоопарке Фото: Московский зоопарк

Белый медведь Диксон впервые вышел на настоящую охоту. Сотрудники Московского зоопарка запустили к нему в бассейн живую форель, и рыба быстро привлекла внимание хищника. Несмотря на повреждённые лапы, он сумел быстро загнать рыбу в угол. Об этом пишет гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своих соцсетях.

Выпущенная зоологами в бассейн Диксона форель была живой - специалисты хотели проверить рефлексы и инстинкты медведя, посмотреть как он будет реагировать на добычу после нескольких месяцев реабилитации и кормёжки почти что с рук. Оказалось, Диксон очень даже хороший охотник. Он быстро загнал рыбу в угол бассейна и поймал её. Специалисты сделали выводы, что мишка уже был знаком с процессом охоты.

Теперь Диксону будут регулярно устраивать такие сеансы охоты, чтобы медведь не терял форму и развивал рефлексы. Это поможет ему и в процессе восстановления подвижности, и для общего тонуса.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Московском зоопарке медведя Диксона поздравляли с Новым годом, устроив для него небольшую праздничную ёлку с подарками.