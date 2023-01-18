В Москве за сутки выявили 2051 новый случай заражения COVID-19

В Москве впервые с 16 декабря выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19 за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 2051 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализировали 133 жителя столицы, еще 1580 горожан вылечили, умерли 12 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф,18 января.

Днем ранее в столице выявили 1124 инфицированных COVID-19. Более двух тысяч заболевших за сутки зафиксировали в городе впервые с 16 декабря 2022 года. Всего с начала пандемии в столице новой коронавирусной инфекцией заразились 3 322 385 человек, выздоровели 3 127 477 горожан, вирус унес жизни 47 738 москвичей.

В России за последние 24 часа ковид выявили у 5478 человек. В стационары попали 893 жителя, 5028 пациентов вылечились от болезни, умерло 46 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус»,

Как писал KP.RU, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве остаётся напряженной. По данным Роспотребнадзора, число заболевших за последнюю неделю возросло во всех возрастных группах.