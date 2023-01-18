За сутки в Подмосковье выявили 179 новых случаев COVID-19

С с начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 1 130 243 случая заражения ковидом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 176 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в регионе COVID-19 заболел 61 человек, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 18 января.

Госпитализация потребовалась для 32 человек, еще 206 пациентов выздоровели. Вирус унес жизнь одного жителя региона. Всего с начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 1 130 243 случая заражения ковидом, 1 112 057 человек вылечились от инфекции, 15 465 – скончались.

В то же время в Москве впервые с 16 декабря выявили более двух тысяч заболевших COVID-19 за сутки. В стационары положили 133 горожанина, 1580 жителей выздоровели, 12 человек умерли.

Ранее KP.RU писал, что подмосковные врачи спасли 83-летнюю пациентку с разбухшей курагой в кишечнике. Пенсионерка поступила в больницу с сильными болями в животе, у нее диагностировали непроходимость кишечника.