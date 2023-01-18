Синоптик Позднякова: К 21-22 января в Москве ожидается около -7 градусов и облачность Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие выходные, 21 и 22 января, в Москву придёт облачность и небольшое, по сравнению с недавними аномальными морозами, похолодание. Температура воздуха опустится до -7 градусов в воскресенье, о чём заявляет главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с изданием РИА Новости.

Как отметила синоптик, к выходным в столицу придут облачность, повышенное атмосферное давление и похолодание до -7 градусов. При этом в субботу это только начнётся, так как тогда погоду в Москве определит сырой, ветреный циклон. Сейчас город в его центре, и если он уйдёт к выходным - наступит похолодание.

Осадков при этом к выходным не ожидается, будут редкие прояснения в хмурых облаках. Что до температуры - в субботу ожидается околонулевой показатель, а в воскресенье, как уже упоминалось, похолодание до -7 градусов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве сегодня, 18 января, будет мокрый снег с дождём и до +3 градусов тепла в дневное время.