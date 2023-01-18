В интернете начали предлагать услугу по разбору и вывозу новогодней елки в Москве

Необычная посленовогодняя услуга появилась в столице Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в интернете появилась необычная посленовогодняя услуга для любителей живых хвойных деревьев. Жителям столицы предлагают демонтировать, вывезти и утилизировать елку после зимних праздников.

В среднем стоимость данной услуги составляет около 990-1500 рублей, однако есть предложения и немного подороже – до трех тысяч рублей. В основном ценник зависит от высоты дерева: до метра – примерно тысяча рублей, до полутора метров – около 1,5 тысяч рублей и так далее.

Кроме того, некоторые «специалисты» готовы убрать иголки и мусор от елки, снять с нее игрушки, гирлянды и даже привести в порядок подъезд после погрузки дерева. С собой у них есть все необходимые инструменты и мешки для перевозки деревьев.

Стоимость данной услуги составляет около 990-3000 рублей

Ранее KP.RU перечислил пять необычных вакансий, которые предлагали соискателям в Москве на Новый год. Среди них – человек, придумывающий загадки, «фея чистоты», продавец билетов на праздничные мероприятия, курьеры елок и художник по росписи елочных игрушек.