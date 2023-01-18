Крещение 2023 года в Москве окажется в списке самых аномально-тёплых праздников Фото: Иван МАКЕЕВ

Близятся Крещенские купания, которые традиционно пройдут в ночь на 19 января. Однако легендарные морозы, которые обычно царствуют в России в этот период, пока появляться не торопятся. 19 января в Москве вовсе может стать одним из самых тёплых, о чём пишет «Вечерняя Москва».

Как заявила в беседе с изданием главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, температура воздуха ночью 19 января будет значительно выше климатической нормы, но точно предсказать её сложно. Синоптик не исключает того, что грядущее Крещение войдёт в ТОП-3 самых тёплых, за всю историю фиксирования погодных условий в Москве.

Позднякова считает, что Крещение в этом году займёт второе место среди самых тёплых Крещений в Москве. Топ-1 занимает 19 января 2007 года, когда во время Крещенских купаний температура воздуха поднялась до +6,3 градусов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что к ближайшим выходным в Москве ожидается похолодание до -7 градусов и высокое атмосферное давление.