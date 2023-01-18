Синоптики предупреждают о сильном ветре в Москве в течение суток с 15:00 18 января

Синоптики сообщают о сильном ветре в течение суток с 15:00 18 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В комплексе городского хозяйства Москвы предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшее время. По прогнозам синоптиков, 18 января после 15:00 и до 15:00 19 января в столице ожидают усиление ветра. Его порывы составят до 17 метров в секунду. Также местами возможна гололедица.

Горожан просят быть внимательными. В непогоду не стоит укрываться под деревьями, также возле зеленых насаждений рекомендуют не оставлять автомобили. Водителям советуют строго соблюдать правила дорожного движения, в особенности скоростной режим и дистанцию до впередиидущего транспорта.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за непогоды в аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 рейсов. Больше всего вылетов не состоялось в Шереметьево. Причиной стали мокрый снег, дождь, а также порывистый ветер скоростью до 15 метров в секунду.