Пять автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

На Ленинградском проспекте в Москве столкнулись сразу пять автомобилей, заняв собой больше половины полос проезжей части на крупной автомагистрали. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

ДТП произошло сегодня, 18 января, в районе 14:20-14:25 по московскому времени. Как отметили в Дептрансе, автомобили столкнулись рядом с домом № 32/2 на Ленинградском проспекте. На месте уже работают экстренные службы города, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

Автомобилистов просят быть внимательными и следить за объявлениями транспортного ведомства - пока что движение в районе столкновения сильно затруднено, и водителям стоит поискать пути объезда.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве столкнулись грузовичок и автомобиль скорой помощи, после чего бригада медиков перевернулась.