Автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с «Газелью» на юго-востоке Москвы

Авария произошла на Ставропольской улице в районе дома №15 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве на Ставропольской улице в районе дома №15 произошла авария с участием машины скорой помощи. По предварительной информации, несколько человек получили травмы, сообщают «Известия».

По данным источника, автомобиль СМП перевернулся после столкновения с малотоннажной грузовой машиной «Газель». ДТП произошло днем в среду, 18 января. На место происшествия выехали экстренные службы города. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 17 января, в столице на Севастопольском проспекте автомобиль сбил курьера на велосипеде прямо не пешеходном переходе. Водитель проехал на запрещающий знак светофорам. На месте аварии работали оперативные службы города.

Кроме того, два дня назад еще одно ДТП случилось на Кутузовском проспекте в Москве: иномарка влетела в столб. Движение на участке было затруднено.